Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 al largo delle coste dell'Indonesia

Forte terremoto al largo delle coste dell’Indonesia. Il sisma, di magnitudo 6.0, è stato registrato alle 12:21 (19:21 ora italiana) del 21 aprile 2023.

I dettagli della scossa

Con coordinate geografiche 2.6960 (latitudine) e 127.1000 (longitudine), la scossa è avvenuta a una profondità di 68 km in corrispondenza di Galela, piccola città sull’isola indonesiana orientale di Halmahera. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

Magnitudo 6.0, che significa?

Stando ai valori attribuiti dalla scala Richter, un evento sismico di magnitudo 6.0 è classificato come terremoto «forte» dalle seguenti caratteristiche: può essere distruttivo per un raggio di azione fino a 160 km, se la zona è densamente popolata. Come arginare i danni? Con la prevenzione. In molti Paesi a elevata sismicità l’edilizia antisismica è una realtà consolidata e scosse di una magnitudo tale (o anche più alta) non provocano danni eccessivi. Come spiegano gli esperti, il merito è di una serie di accorgimenti tecnici: tra i principali, gli isolatori antisismici (capaci di separare dal terreno gli edifici partendo dalla base), i pilastri rinforzati con fibra di carbonio (per prevenire le fratture), gli ammortizzatori (dissipatori) tra i piani, le leghe d’acciaio elastico e l’uso di un’architrave mobile per porte e finestre.