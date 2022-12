II sonni tranquilli della popolazione cilena sono stati disturbati pochi minuti fa da un forte sisma che ha colpito il paese latinoamericano, mentre in Italia erano da poco passsate le 8 del mattino.

Il sisma si è prodotto nel nord del Paese ad una profondità di 20 km e ha avuto una magnitudo di 5,5 gradi della scala Richter. Non si registrano almeno per il momento particolari danni a persone o a edifici. Stando alle prime rilevazioni

l’epicentro del movimento tellurico si dovrebbe trovare nella zona costiera nord intorno alla città di Valparaiso.

Le testimonianze della popolazione

Il sisma, piuttosto superficiale, è stato chiaramente percepito dalla popolazione cilena.

Sono stati in tanti a fiondarsi su Twitter per raccontare la loro esperienza: tanto spavento per molti ma, a quanto pare, per ora non sembra che il sisma

abbia creato particolari pericoli o disagi. Qui sotto alcuni dei cinguetii dei cileni, fra il serio e il faceto.

TERREMOTO VAMO A MORIRRRRRRRRR — Eliseo 🅰️ndrés (@EliseoAndr3s) December 10, 2022

#Temblor fuerte y largo en Viña. Me temo que sea terremoto en algún lado — Antropolala (@Antropulai) December 10, 2022

Que tratando de ver la película #Scream mientras el terremoto trata de interrumpir. pic.twitter.com/3hrhProUCW — Alejandro Rodríguez (@Kalelo) December 10, 2022

Una zona delicata

Il Cile è un’area del pianeta Terra particolarmente delicata quando si parla di terremoti. La Cordigliera delle Ande, infatti, si trova proprio a livello della cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico,

una gigantesca area del globo caratterizzata dallo scontro fra placche tettoniche e, di conseguenza, oggetto di un’intensa attività sismica.