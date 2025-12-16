Forti venti abbattuto replica della Statua della Libertà in Brasile

Un sorprendente episodio ha avuto luogo a Guaíba, nel sud del Brasile, dove una replica della celebre Statua della Libertà è stata abbattuta da venti impetuosi. Questo evento ha attratto l’attenzione dei media e dei social network, generando sia paura che curiosità tra i residenti e non solo.

Il crollo della statua

La statua, alta circa 24 metri e collocata nel parcheggio di un megastore Havan, è stata colpita da venti che superavano i 90 km/h.

L’incidente si è verificato il 15 dicembre, in un pomeriggio caratterizzato da una violenta tempesta che ha interessato la regione metropolitana di Porto Alegre.

La reazione della comunità

Molti testimoni hanno ripreso il momento del crollo, documentando la statua che ondeggiava in preda alla forza del vento, prima di spezzarsi e cadere al suolo. Fortunatamente, la maggior parte del parcheggio era deserta al momento dell’incidente, il che ha evitato feriti. Le autorità locali hanno subito attivato le procedure per mettere in sicurezza l’area.

Le circostanze meteorologiche

La tempesta che ha colpito Guaíba è stata così intensa che ha generato un vero e proprio tornado. I meteorologi avevano già emesso un allerta per la regione, avvisando i cittadini del rischio di forti venti e piogge torrenziali. Le raffiche violente sono state la causa principale del crollo della replica della statua, che era stata installata in occasione dell’apertura del negozio Havan.

Interventi e conseguenze

Subito dopo l’incidente, le squadre specializzate sono intervenute per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza l’area. Il sindaco di Guaíba, Marcelo Maranata, ha confermato che non ci sono stati feriti e ha elogiato l’efficienza delle squadre di soccorso e della protezione civile. La sezione superiore della statua è stata distrutta, mentre il piedistallo di 11 metri è rimasto intatto.

Implicazioni culturali

La replica della Statua della Libertà non rappresentava solo un simbolo di libertà, ma era anche un emblema commerciale per Havan, una catena di negozi molto popolare in Brasile. La sua presenza attirava visitatori e turisti, e la sua distruzione ha suscitato un misto di tristezza e incredulità tra i residenti.

Questo evento ha riacceso il dibattito su come le strutture iconiche debbano essere progettate per resistere a eventi meteorologici estremi, un tema di crescente importanza in un mondo dove i cambiamenti climatici stanno intensificando la frequenza e la gravità delle tempeste.

In conclusione, il crollo della replica della Statua della Libertà a Guaíba è un promemoria della potenza della natura e della vulnerabilità delle nostre creazioni. La comunità sta già pensando a come ricostruire e ripristinare questo simbolo, sperando di renderlo ancora più robusto per resistere a future tempeste.