Forum Associazioni Familiari: "Sostenere le famiglie conviene"

Roma, 14 feb. (askanews) – Contro l’inverno demografico, che in Italia mette a rischio il welfare dei prossimi decenni, bisogna implementare politiche attive per la famiglia, in termini di servizi, di sostegno economico, di pari opportunità, di equità fiscale. In particolare, proprio l’equità fiscale, secondo i carichi familiari, è la nuova frontiera su cui costruire politiche familiari promozionali ed eque, in aggiunta ad un più forte Assegno Unico e a una maggiore offerta di servizi. Sulla questione si è fatto il punto nel convegno al Senato “Assegno Unico, fisco, politiche familiari. La politica in dialogo con la famiglia”, promosso dal Forum delle Associazioni Familiari.

Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari: “E’ necessario un intervento importante, perchè la denatalità sta segnando il destino del nostro Paese, e oggi servono politiche generose, strutturali e universali: non possiamo andare avanti a piccoli accorgimenti ma dobbiamo cambiare passo”.

Nel corso dell’evento sono stati anche citati i dati riportati nell’ultimo Family Report del CISF, il Centro Internazionale Studi Famiglia: secondo il rapporto l’Assegno Unico Universale, introdotto nel 2021 appare tuttora insufficiente a sostenere le famiglie, mentre aumentare le politiche pubbliche a favore conviene, anche dal punto di vista economico, in quanto le relazioni familiari sono un sistema efficace di solidarietà interna e di responsabilità sociale verso il bene comune.

Francesco Belletti, direttore CISF Centro Internazionale Studi Famiglia: “Finalmente la famiglia sembra essere arrivata in cima all’agenda della politica italiana. La famiglia è la microfibra relazionale del Paese, la principale risorsa di solidarietà del nostro Paese. Il tema demografico non è un tema solo per bambini e nuove generazioni, ma proprio un tema di equilibrio complessivo dell’intero Paese: non è ideologico chiedere politiche di sostegno alla natalità, perchè sono politiche di sostegno del Paese”.

Il Forum delle Associazioni Familiari ha avanzato alcune proposte per migliorare il sostegno alle famiglie e incentivare la natalità in Italia: “La ricetta è molto semplice – spiega Bordignon – ci sono cinque leve più significative: sono i trasferimenti monetari: il potenziamento dell’Assegno unico e la riforma dell’Isee. Servono poi un impegno significativo e importante sulle politiche per i giovani; politiche sul lavoro femminile, sulla qualità del lavoro femminile; politiche di conciliazione e servizi per la prima infanzia e il caregiving”.

Sulle politiche familiari in Italia, rimaste per decenni sostanzialmente ferme, negli ultimi anni si è registrata una positiva accelerazione, con l’introduzione del Family Act, nel quale è stato previsto l’Assegno Unico Universale. Elena Bonetti, deputata di Azione, Commissione Affari Sociali: “L’Assegno unico universale sta portando frutti importanti, non si può però arretrare. Oggi va rivisto e riformato l’Isee. Servono i decreti attuativi del Family Act”.

Per il Forum delle Associazioni Familiari è necessaria dunque una grande alleanza per la natalità che sappia coinvolgere Unione Europea, Governo e Parlamento, enti locali, ma anche mondo del lavoro, dell’istruzione, Terzo Settore, cultura e comunicazione.