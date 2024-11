È andato in scena il Forum interdisciplinare dei Premiati Balzan, un’occasione di confronto pubblico sulle materie premiate, all’Accademia Nazionale dei Lincei (Palazzo Corsini). Abbiamo parlato con John Braithwaite, Australian National University per Giustizia Riparativa:

“Significa molto per me. È un grande onore, soprattutto per qualcuno che si sente solo un piccolo ingranaggio in una grande macchina chiamata Movimento Sociale per la Giustizia Riparativa, in cui, a mio avviso, ci sono ingranaggi molto più importanti che fanno una differenza maggiore nel far girare il movimento. Ti sembra di essere scelto come rappresentante individuale di qualcosa che è molto più grande di te.

Nel lavoro accademico che valuta l’efficacia e le potenzialità della giustizia riparativa, nonché la promessa che essa offre per migliorare le vite, è l’intero movimento di ricercatori che si occupano di giustizia riparativa basata su prove che conta. Spero di poter utilizzare i fondi della Fondazione Balzan per offrire opportunità a molti giovani ricercatori sulla giustizia riparativa, in particolare concentrandomi sull’Africa”.