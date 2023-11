Forum presbiopia: a Napoli la 5 Edizione

Napoli, 9 nov. (askanews) – Si è aperto domenica 5 novembre il Forum Presbiopia, l’appuntamento dedicato a questa problematica visiva giunto alla quinta edizione, per quest’anno ospitato dalla splendida location del lungomare di Napoli. Una due giorni di lavori intensi che metteranno spalla a spalla oftalmologi e ottici optometristi, per analizzare a fondo il lavoro congiunto di tutte le parti, le novità dell’ultimo anno, il rapporto con i pazienti che sono l’obiettivo finale del lavoro svolto, come confermato dal Professor Paolo Nucci dell’Università Statale di Milano: “L’incontro, in quest’occasione, tra oftalmologi ed ottici optometristi, è sicuramente molto importante. Alcune professioni, come quella dell’ottico, dovranno entrare con maggior forza nell’ambito della gestione del paziente. Noi medici abbiamo un’attività sempre più piena ed abbiamo bisogno di collaboratori che ci aiutino”.

Al centro delle attenzioni del forum, le novità che la tecnologia presenta al mercato e gli avanzamenti della ricerca. Pensieri al centro di aziende come Hoya, che fanno della loro mission verso il paziente il centro della attività quotidiana.

Annamaria Nicolini, Marketing Director di Hoya Italia ha dichiarato: “La nostra missione è quella di garantire protezione, prevenzione e confort per gli occhi di ogni età. Con il nostro nuovo spot andremo a comunicare i vantaggi delle nuove lenti progressive personalizzate”.

Un’occasione, quella del forum, per aggiornare l’albo delle proprie conoscenze e registrare tutte le novità in materia di presbiopia e assistenza al soggetto presbite, con l’appuntamento al prossimo anno per rendere il forum un punto di riferimento annuale per specialisti e operatori del settore.