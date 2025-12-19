Forza Internazionale Gaza, Rubio: chiarire mandato prima di impegno Paesi

Milano, 19 dic. (askanews) – L’amministrazione Trump dovrà chiarire il mandato della Forza Internazionale di Stabilizzazione per Gaza prima di potersi aspettare di ottenere l’impegno di truppe dai Paesi partecipanti, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio.

“Penso che dobbiamo fornire loro alcune risposte prima di poter chiedere a chiunque di impegnarsi in modo definitivo, ma sono molto fiducioso che abbiamo un numero accettabile di Stati nazionali per tutte le parti coinvolte che sono disposti a farsi avanti e a partecipare a questa forza di stabilizzazione”, ha spiegato in una conferenza stampa quando

gli è stato chiesto se gli Stati Uniti abbiano ottenuto l’impegno del Pakistan a contribuire con truppe alla forza straniera.

“Siamo molto grati al Pakistan per la sua offerta di prendere in considerazione la possibilità di farne parte, ma penso che dobbiamo loro ancora qualche risposta prima di poter chiedere a chiunque di impegnarsi fermamente”, ha aggiunto.