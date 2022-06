Forza Italia, Berlusconi annuncia che tornerà in campo: “Mi hanno escluso dalla vita politica”

"Quella condanna assurda, sarà presta abrogata" l'annuncio di Berlusconi in un comizio elettorale del candidato Dario Allevi è l'occasione per rendere noto la sua volontà di "scendere in campo".

Silvio Berlusconi è pronto a rimettersi in gioco in politica dopo sei lunghi anni di assenza. L’annuncio è stato dato dallo stesso Cavaliere: “Mi hanno lasciato fuori dalla politica per sei anni quindi adesso tornerò in campo. Andrò in televisione e organizzerò un grande convegno al mese” ha dichiarato.

Berlusconi, il Cavaliere torna in campo dopo sei anni di assenza e su Forza Italia annuncia una nuova crescita

Il leader di Forza Italia ha documentato attraverso i social alcuni dei momenti più significativi del comizio a sostegno del candidato Dario Allevi, già sindaco uscente e che si è tenuto a Monza. Particolarmente significativo questo punto di partenza dalla città della Brianza dove il Cavaliere è stato accolto nel corso dell’evento.

Nel ringraziare Monza per l’accoglienza ha scritto in accompagnamento alle foto: “Grazie Monza per il calore: sono sicuro che Forza Italia tra otto mesi, quando ci saranno le nuove elezioni, sarà sopra il 20%!”. in un altro video ha condiviso sui social un’altra frase che ci dice molto sulla sua volontà di rimettersi in gioco: “Dovete andare tutti a votare domenica, per avere una città che funziona come ha funzionato negli ultimi cinque anni.

Io sarò in campo con voi”.

“Quella condanna assurda sarà abrogata dal tribunale”

Silvio Berlusconi , ad ogni modo, ha anche affermato che sarà necessario attendere l’esito della sentenza del tribunale dei diritti dell’Uomo e del cittadino di Strasburgo. Ha anche affermato: “Mi hanno escluso dalla vita politica con quella condanna assurda che presto sarà abrogata dal tribunale dei diritti dell’uomo di Strasburgo..

Mi hanno lasciato fuori dalla politica per sei anni quindi adesso tornerò in campo. Andrò in televisione e organizzerò un grande convegno al mese”.