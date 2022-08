Forza Italia ha un problema con le liste: scoppia il caso Casellati in Basilicata

È ufficiale: Forza Italia ha già un problema con le liste e con le gestione dei territori. Scoppia il caso di Elisabetta Casellati in Basilicata

Elezioni del 25 settembre, Forza Italia ha un problema con le liste e scoppia il caso di Elisabetta Casellati in Basilicata: i quadri azzurri locali non hanno gradito il probabile “paracadute” alla presidente uscente del Senato e vogliono in lizza il proconsole lucano di Forza Italia, Giuseppe Moles.

Ansa spiega che gli azzurri locali sono decisamente “contro la candidatura della presidente del Senato nel collegio uninominale della Regione e a favore di quella del sottosegretario potentino all’Editoria Giuseppe Moles”.

Scoppia il “caso Casellati” in Basilicata

Ed a confermarlo c’è il consigliere regionale della Basilicata di Forza Italia, Gerardo Bellettieri che ha detto: “Un senatore che lavora incessantemente per il territorio e che ha portato il partito dal 4% al 12,5%.

Il popolo lucano merita rispetto e va rappresentato da gente lucana del territorio”. Poi la chiosa inequivocabile che vuole far arrivare a Silvio Berlusconi: “Io sto con Giuseppe Moles”.

I ribelli potrebbero votare Renzi-Calenda

Insomma, la candidatura al collegio uninominale per il Senato della Basilicata che pare toccherà alla Casellati è ancora un’incognita e in gioco ci sono due fattori: le disposizioni da partito-azienda del Cav su una donna molto potente da “incasellare” e i territori che potrebbero far pagare caro lo “sgarro” e dirottare in parte i voti sul naturale collettore del dissenso forzista, il Terzo Polo.