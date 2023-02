Forza Italia, proposta per Garante degli anziani: Berlusconi firmatario

Forza Italia ha depositato in Senato una proposta di legge per istituire il Garante degli anziani. Tra i firmatari anche il leader Silvio Berlusconi.

Forza Italia ha depositato in Senato una nuova proposta di legge per istituire il Garante degli anziani, firmata anche dal leader Silvio Berlusconi. “È una delle battaglie distintive dell’impegno dei Seniores di Forza Italia a favore della Terza Età. È questo un importante segno di attenzione della politica alle persone fragili e in difficoltà, ai disabili e a tutti gli anziani nel loro complesso, spesso trascurati, isolati e non sostenuti adeguatamente per il rispetto dei loro diritti” ha spiegato Enrico Pianetta, responsabile nazionale di “Forza Italia Seniores“.

La prima firma alla proposta di legge sulla “Istituzione dell’Autorità Garante dei diritti delle persone anziane” è di Daniela Ternullo, ma hanno firmato anche Licia Ronzulli e Silvio Berlusconi. Quest’ultima è una firma che Pianetta ha definito “significativa dell’importanza che Forza Italia dà agli anziani“.

Forza Italia, le proposte in favore della popolazione più anziana

“Auspichiamo che il ddl possa avere un rapido e utile percorso parlamentare di ampia approvazione al fine di dare a ben oltre 16 milioni di anziani (circa il 25% dell’intera popolazione italiana) una Autority nazionale di riferimento e di tutela, che finora manca, per il controllo della corretta applicazione delle leggi a sostegno degli anziani, della loro sicurezza e della loro dignità” ha aggiunto Pianetta.

In campagna elettorale Forza Italia aveva già avanzato delle proposte in favore della popolazione più anziana. La principale riguardaval ‘aumento delle pensioni minime fino a mille euro. In manovra il partito di Berlusconi è riuscito a strappare un aumento a 600 euro per gli over 75, ma l’obiettivo rimane quello di portarle per tutti a mille euro. “Porteremo le pensioni a mille euro, lo abbiamo promesso e lo faremo. Per noi le promesse fatte in campagna elettorale sono sacre” ha dichiarato.