Forza Nuova: anche in Lombardia mozione a firma Pd per scioglimento

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Come in Parlamento, anche in consiglio regionale della Lombardia il Pd ha presentato una mozione per lo scioglimento di Forza Nuova. Il Pd chiederà lo scioglimento di Forza Nuova e delle formazioni che intendono ricostituire il partito fascista e impedire ogni forma di contributo ad associazioni che si richiamino alle posizioni di matrice neofascista e neonazista.

“La destra neofascista e neonazista sta tentando di riprendere la scena cavalcando il movimento dei no-vax e no-greenpass", dice il capogruppo dem in Regione Fabio Pizzul. "Le immagini di Roma, ma anche le inchieste giornalistiche a Milano, dimostrano che questi oscuri personaggi stanno lanciando una sfida al nostro sistema democratico, approfittando delle difficoltà indotte dalla pandemia e dalle misure atte a contenerla. Dalle istituzioni deve arrivare una risposta ferma e immediata, per questo chiediamo a tutte le forze presenti in Consiglio regionale della Lombardia di dire basta immediatamente a ogni azione di violenza di matrice neofascista e neonazista", sottolinea.