Forza Nuova: Ceccanti, 'odg non 'vale' meno di mozione, incredibile distorsione comunicativa'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Ieri è accaduta un’incredibile distorsione comunicativa: è passato un messaggio del tutto infondato in termini di diritto parlamentare. Non è ben chiaro chi abbia diffuso per primo questa tesi priva di basi reali. Al Senato c’erano 4 mozioni diverse dei gruppi di centrosinistra sullo scioglimento di Forza Nuova che sono state unificate in un testo chiamato, ai sensi del Regolamento del Senato, ‘ordine del giorno’".

Così Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali alla Camera.

"E’ stato interpretato come uno scolorimento delle mozioni originarie, ma in realtà il grado di vincolo è esattamente lo stesso (sono testi di indirizzo che vincolano solo politicamente, senza conseguenze giuridiche automatiche, ordine del giorno è il nome della mozione fusa) e il contenuto è identico a quello originario (si richiede lo scioglimento, lasciando al Governo la scelta dei tempi e dei modi tra i due possibili nella legge Scelba, decreto-legge più o meno immediato o decreto ministeriale dopo una sentenza; anche lì però c’è chi aveva sbagliato dicendo che nella mozione c’era scritto solo decreto-legge, che in realtà nel testo non c’è e non c’era)".

"In ogni caso l’errore non si potrà ripetere oggi: alla Camera si chiama mozione, è unica e i contenuti sono sempre quelli. La distorsione sarà durata solo dodici ore".