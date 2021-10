Forza Nuova: mozione Pd, 'in atto strategia estrema destra per strumentalizzare disagio'**

Roma, 11 ott (Adnkronos) – "Già da alcuni mesi diversi movimenti di estrema destra hanno intrapreso una strategia volta a strumentalizzare il disagio economico derivante dal contesto emergenziale, al fine di acquisire proseliti e popolarità". E' quanto si legge nel testo della mozione che il Pd ha depositato alla Camera e al Senato per lo scioglimento di Forza nuova.

"In tale contesto, il movimento di Forza Nuova, a partire dallo scorso giugno, ha preso parte a diverse manifestazioni per lo più a carattere estemporaneo che, in numerosi casi, hanno trovato sostegno nell'ambito dei social network più diffusi", prosegue tra l'altro la mozione.