Forza Nuova, sequestrato il sito del movimento neofascista: la decisione della Procura di Roma

In seguito a quanto avvenuto durante la manifestazione No Green Pass a Roma, il sito di Forza Nuova è stato sequestrato per volere della Procura di Roma.

Il sito internet legato al movimento neofascista Forza Nuova ha ricevuto un provvedimento di sequestro, notificato dalla Polizia Postale. La notizia è stata riferita all’AGI da fonti interne alla polizia. La misura, promossa dalla Procura di Roma, è già stata messa in atto e rappresenta una conseguenza degli episodi di violenza avvenuti contestualmente alla manifestazione No Vax e No Green Pass organizzata nella Capitale nel pomeriggio di sabato 9 ottobre.