Forza Nuova: Rampelli (FdI), 'voteremo la mozione ma è solo propaganda'**

Roma, 12 ott (Adnkronos) – "Voteremo sì alla mozione" sullo scioglimento di Forza nuova, "questo non ci toglie la libertà di esprimere un giudizio su un atto esclusivamente propagandistico. Forza nuova è la più efficace alleata di Pd, non perderemo voti per questo".

Lo ha detto Fabio Rampelli a Radio24.

"Noi siamo favorevoli, anche se bisogna fare attenzione. Penso che la magistratura abbia, come prevede la legge, tutti gli strumenti per stabilire se una formazione debba essere sciolta o no, forse dovremo affidarci alla magistratura -ha spiegato l'esponente di Fratelli d'Italia sempre a proposito della mozione-. Noi non abbiamo intenzione di difendere Forza nuova ma il Parlamento può essere titolato fino a un certo punto a decidere se una forza politica debba essere sciolta".

Per Rampelli, "le azioni di Forza Nuova sono funzionali al Pd. Io sono andato a portare la mia solidarietà a Landini alla sede della Cgil, quello che è successo sabato è stata una vergogna. Ma chissà perchè alla vigilia del voto c'è sempre un episodio di questa natura che impedisce di far capire ai cittadini quali sono le offerte in campo".