Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Se voteremo la mozione del Pd per lo scioglimento di Forza Nuova? Noi come centrodestra stiamo depositando una mozione, peraltro approvata dal Parlamento europeo, che condanna tutti i totalitarismi citandoli uno per uno: nazismo, fascismo, comunismo".

Lo dice Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli.