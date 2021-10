Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Il rischio non è il fascismo ma il nazionalpopulismo. Non è un caso che le immagini dell’aggressione alla Cgil ricordino -fatte le debite proporzioni- le modalità dell’aggressione a Washington del 6 gennaio scorso. Non è fascismo, è un’altra cosa. Ma va combattuta con forza, tutti insieme".

Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.