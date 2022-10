‘Forze Armate: missione sicurezza’, il nuovo spot

Roma, 29 ott. (askanews) – “Il 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, è il riconoscimento di tutti i militari che, in Italia e all’estero, servono il Paese con passione, dedizione e sacrificio. Celebrare, oggi, il Milite Ignoto rappresenta l’omaggio alla memoria dei caduti italiani nella Grande Guerra, ma anche di tutte le guerre e missioni nazionali e internazionali. Ai militari, che hanno pagato con il prezzo della vita il loro servizio all’Italia, va la riconoscenza da parte di tutti i cittadini italiani”.

Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto, in una nota.

“Forze Armate: Missione Sicurezza” questo il claim dello spot per il 4 Novembre 2022, incentrato sull’attuale impiego delle Forze Armate a servizio dell’Italia.

La campagna, realizzata dal Ministero della Difesa in occasione del 4 Novembre 2022 – “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, vuole rappresentare le attività svolte dalle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e dalla Guardia di Finanza.

Lo spot narra, attraverso entusiasmanti immagini, una ipotetica e tipica giornata delle Forze Armate dove i protagonisti sono proprio i militari italiani, donne e uomini in uniforme che con professionalità, sacrificio e spirito interforze, mostrano il loro senso di appartenenza al Paese, tutti valori su cui si fonda l’Unità Nazionale.

Lo spot, realizzato dal regista Paolo Ameli, è rivolto a tutta la popolazione italiana e sarà trasmesso sulle reti RAI, Mediaset, La7 e Sky e pubblicato sui siti e sui canali social del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore Difesa, di tutte le Forze Armate e della Guardia di Finanza.

“Noi arriviamo ovunque, noi vigiliamo di continuo, noi navighiamo oltre la tempesta, noi ci addestriamo sempre, noi voliamo veloci verso il futuro. E tutto questo… per l’Italia. Forze Armate: Missione Sicurezza” questo invece il voice over pronunciato da Luca Ward che sottolinea l’attuale impiego dei militari in addestramento e nelle missioni nazionali e internazionali, a tutela degli interessi strategici nazionali.

Lo stesso claim è stato utilizzato anche per il Manifesto celebrativo della Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate che, oltre ad essere pubblicato sui social della Difesa, sarà affisso nelle città italiane.