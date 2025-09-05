Forze europee pronte a garantire sicurezza in Ucraina dopo la guerra

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che 26 paesi hanno promesso di inviare truppe o fornire assistenza militare all’Ucraina una volta terminata la guerra, al fine di garantire la sicurezza del paese. Questa dichiarazione è stata rilasciata in seguito a un incontro della cosiddetta ‘coalizione dei volenterosi’, tenutosi giovedì a Parigi.

La coalizione dei volenterosi

La coalizione dei volenterosi è un gruppo internazionale temporaneo creato per affrontare specifici problemi politici o militari. Composta principalmente da nazioni europee, include anche Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Canada. Questa iniziativa è stata proposta per la prima volta dal Primo Ministro britannico Keir Starmer lo scorso marzo, con l’obiettivo di sviluppare un piano di pace sostenibile per l’Ucraina, da attuarsi dopo la firma di un accordo di pace.

Durante l’incontro di Parigi, hanno partecipato i leader di 35 paesi, tra cui il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, il Primo Ministro polacco Donald Tusk e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Macron ha reso noto che 26 membri della coalizione hanno formalmente concordato di inviare truppe o fornire assistenza all’Ucraina dopo la conclusione del conflitto con la Russia. “Siamo pronti, noi europei, a offrire garanzie di sicurezza all’Ucraina il giorno in cui sarà firmato un accordo di pace,” ha dichiarato Macron ai giornalisti.

Reazioni e dettagli delle forze

Macron non ha specificato i nomi dei 26 paesi né il numero di truppe che verranno dispiegate. Tuttavia, ha sottolineato che le forze non saranno inviate in prima linea, ma si concentreranno sulla prevenzione di futuri conflitti. Alcuni paesi europei come Germania, Spagna e Italia non hanno ancora confermato l’invio di truppe, ma si sono offerti di contribuire in altri modi, come fornendo assistenza finanziaria o formazione.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che la decisione di inviare truppe dipenderà dall’approvazione del Parlamento tedesco e dall’entità del coinvolgimento statunitense nelle garanzie di sicurezza. Merz ha anche dichiarato che “l’attenzione deve essere rivolta al finanziamento, all’armamento e alla formazione delle forze armate ucraine,” sottolineando il ruolo della Germania come partner strategico di Kyiv.

Il Presidente Zelenskyy ha utilizzato il suo account su X per riassumere i progressi fatti durante l’incontro, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti. Ha dichiarato che “la Coalizione dei Volenterosi sta lavorando attivamente” e che ci sono basi concrete per garanzie di sicurezza reali.

Le reazioni di Russia e la situazione attuale

La Russia ha respinto l’idea di truppe straniere in Ucraina, anche dopo un eventuale accordo di pace. Il Presidente Vladimir Putin ha affermato che qualsiasi presenza militare occidentale sarebbe considerata “obiettivi legittimi” dalle forze russe. Inoltre, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che Mosca non discuterà l’idea di una forza internazionale di sicurezza post-conflitto in Ucraina.

Nei mesi scorsi, la questione delle garanzie di sicurezza è diventata centrale nei negoziati. Nonostante i tentativi di raggiungere un accordo, le posizioni di Zelenskyy, Putin e Trump rimangono distanti. A marzo, Stati Uniti, Ucraina e Russia avevano concordato un cessate il fuoco di 30 giorni, ma entrambe le parti si accusano reciprocamente di violare gli accordi, ora scaduti.

Il Presidente Trump ha recentemente incontrato i leader europei per discutere della situazione in Ucraina, esprimendo frustrazione per i paesi che continuano a comprare petrolio russo. Le pressioni sugli alleati europei per cessare queste importazioni potrebbero influenzare gli sviluppi futuri.