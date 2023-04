Home > Askanews > Fosbury Architecture: spazialismo come ponte tra le discipline Fosbury Architecture: spazialismo come ponte tra le discipline

Venezia, 27 apr. (askanews) – Un’idea di architettura come “spazialismo”, ossia come ponte tra diverse discipline, con attenzione alla situazione globale, soprattutto nell’ottica di fronteggiare la crisi climatica, ma non solo quella. Il collettivo Fosbury Architecture, scelto dal ministero della Cultura per rappresentare l’Italia alla prossima Biennale di Architettura di Venezia, ha presentato il proprio progetto “Spaziale. Questo il contesto e le linee generali che lo hanno ispirato, nelle parole di Giacomo Ardesio, co-fondatore di Fosbury.

