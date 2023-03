Fosse Ardeatine, Meloni:antifascisti? Italiani è onnicomprensivo

Bruxelles, 24 mar. (askanews) – “Li ho definiti italiani, ma che vuol dire che gli antifascisti non sono italiani? Mi pare onnicomprensivo storicamente”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto così, al termine del vertice Ue a Bruxelles, ad una domanda sulle accuse delle opposizioni per aver definito le vittime delle Fosse Ardeatine come uccisi perchè italiani e non perchè antifascisti.