Roma, 6 giu. (askanews) – Un fossile di una rara specie di dinosauro, vecchio di almeno 110 milioni di anni e scoperto in Brasile prima di essere trasferito in maniera irregolare in Germania, è stato restituito al Paese sudamericano, come annunciato dal governo brasiliano. “Il fossile Ubirajara jubatus, primo dinosauro non volatile con struttura simile a piume trovato in America del Sud è tornato domenica in Brasile”, ha annunciato il ministro brasiliano di Scienza e Tecnologia.

