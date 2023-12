Foti: dimissioni Corsini? Il Pd aveva finito ministri e sottosegretari

Roma, 15 dic. (askanews) – “Avevano finito i membri del governo, avevano finito i sottosegretari e i viceministri, ci mancava la richiesta di dimissioni natalizie che hanno fatto. Si vada a vedere quanto facevano gli altri”.

Lo ha detto il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, parlando con i giornalisti ad Atreju in riferimento alle polemiche legate all’intervento del direttore dell’approfondimento Rai, Paolo Corsini, all’inaugurazione della manifestazione.

Pd e Cinque Stelle ne hanno chiesto le dimissioni per aver ironizzato sulla scelta della segretaria Elly Schlein di non accettare l’invito di Fdi e per aver rivendicato la svolta politica di Fratelli d’Italia anche nelle politiche del servizio pubblico.