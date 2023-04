Foti (Fdi) chiede scusa a italiani e Meloni per "scivolone" Def

Roma, 28 apr. (askanews) – “Noi chiediamo scusa agli italiani e al presidente del Consiglio per quanto accaduto ieri (27 aprile, ndr)”. Lo ha affermato il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, all’inizio della dichiarazione di voto, in Aula alla Camera, sulla Relazione sullo scostamento di bilancio e sul Def. Applausi dai banchi dell’opposizione.

“Io penso, Fratelli d’Italia pensa che il senso di responsabilità viene prima di ogni altra cosa, anche se, e su questo ha ragione il collega Molinari, non possiamo dimenticare che alcuni quorum funzionali – ha detto Foti spiegando poi “il problema dei numeri”, riferito alla riduzione del numero dei parlamentari e agli incarichi di governo.

“Se dobbiamo fare l’elenco e sentirci dire ‘chi ha fatto il ponte del 25 aprile? Consiglierei all’opposizione di guardare le sue assenze. Non esiste un ponte per la maggioranza e un ponte per l’opposizione, ma un comune senso di responsabilità”, ha attaccato.