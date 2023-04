Foti (FdI): "Governo Meloni compatto su nomine"

“Le nomine? Sono di qualità. Nel Governo Meloni c’è compattezza“. Queste le rassicurazioni di Tommaso Foti di Fratelli d’Italia, ma c’è scetticismo da parte del Movimento 5 Stelle. Michele Gubitosa: “Siamo in contraddizione“.

Foti: “Biglietto da visita per Italia nel mondo“, dal M5S tuonano: “Meloni non fa interessi degli italiani“

“Con buona pace della sinistra, anche ieri il Governo è stato fortemente compatto. Le nomine sono di qualità e guardano a curriculum e risultati ottenuti“, queste le parole di Tommaso Foti di Fratelli d’Italia, riportate da Agenzia Vista.

Per Foti questo “È un biglietto da visita importante per l’Italia anche nel mondo. Fratelli d’Italia saluta con grande soddisfazione il metodo Meloni”.

Gubitosa (M5S): “Nomine? Meloni in continuità con Draghi“

Dal fronte pentastellato invece Michele Gubitosa dice: “Anche sulle nomine la Meloni è andata in continuità con Draghi“, aggiungendo: “Come se fosse alla continua ricerca di coprire un suo disagio, sempre alla ricerca di accreditarsi“.

“Come su austerità o blocco navale, perché deve seguire la linea dei suoi amici in Europa. E non fa gli interessi degli italiani. Anche sulle nomine siamo in continua contraddizione, come su Cingolani, che dall’opposizione ha sempre attaccato“, conclude Gubitosa.