Foto di famiglia a Minsk dei sei leader del CSTO

Minsk, 23 nov. (askanews) – Il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, ha accolto nel Palazzo dell’Indipendenza a Minsk i leader di Armenia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Russia, per la riunione dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO).

La CSTO è un gruppo guidato dalla Russia che s’ispira all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), creato il 15 maggio 1992 e comprende sei stati post-sovietici che si sono impegnati a proteggersi a vicenda in caso di attacco.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono stati “compiuti sforzi congiunti per migliorare le forze collettive di rapido sviluppo e risposta operativa, l’aviazione e le forze di mantenimento della pace: si svolgeranno una serie di attività per mantenere la prontezza al combattimento, migliorare il sistema di comando e controllo e aumentare le forze armate”.

La Russia e gli altri Paesi della CSTO – ha affermato Putin – non accettano il terrorismo in nessuna delle sue manifestazioni e in nessuna regione del mondo.