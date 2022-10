La foto di Benito Mussolini esposta al ministero dello Sviluppo economico verrà rimossa. Lo ha annunciato il Mise dopo la denuncia di Bersani.

Pier Luigi Bersani aveva denunciato la presenza di una foto di Benito Mussolini all’interno del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Mise ha annunciato che verrà rimossa.

Foto di Mussolini appesa al Ministero dello Sviluppo economico: scoppia la polemica

Scoppia la polemica per una foto di Benito Mussolini esposta al ministero dello Sviluppo economico, tra quelle degli altri ministri che hanno ricoperto lo stesso incarico.

Il Mise ha fatto sapere in una nota che l’immagine verrà rimossa, segnalando che una foto è esposta anche a Palazzo Chigi, sede del governo italiano. La questione è stata segnalata da Pier Luigi Bersani, ministro dello Sviluppo economico tra il 2006 e il 2008 durante il governo Prodi. “Mi giunge notizia che al Mise sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa” ha scritto l’ex segretario del Pd.

Poco dopo è arrivata la nota del Mise, che ha confermato. La foto è stata esposta in occasione del 90esimo di Palazzo Piacentini, sede del ministero. “Le iniziative per celebrare l’edificio in ottica culturale e storica sono iniziate con inaugurazione della mostra ‘Italia Geniale’, una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c’è anche la foto di Benito Mussolini, ministro delle corporazioni nel 1932” si legge.

La foto verrà rimossa

“Per evitare polemiche e strumentalizzazioni, la foto di Mussolini sarà rimossa. Si ricorda che il ritratto di Mussolini è anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio” ha aggiunto il Mise, facendo questa precisazione. La notizia era stata data per la prima volta dalla giornalista Alessandra Sardoni in collegamento su La 7 durante la trasmissione Diario Politico. “Beh se Giorgetti non ci arriva, provo a spiegarglielo anch’io: la foto o il ritratto di Mussolini per quello che rappresenta nella storia degli italiani, al ministero dello Sviluppo Economico non ci deve stare.

La giustificazione che viene portata è che la foto del Duce del fascismo è anche a Palazzo Chigi? Male, molto male. Si colga l’occasione allora per toglierlo anche da lì” ha commentato Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana.