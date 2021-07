Fotografia, torna a Cortona il festival On The Move

Cortona, 17 lug. (askanews) – Un percorso artistico che mette al centro l’uomo e le sue relazioni, anche alla luce del post-covid: torna con questo spirito il festival internazionale di visual narrative Cortona On The Move , che, per questa undicesima edizione, porta l’eloquente titolo di “We are Humans”.

Antonio Carloni, direttore del festival: “Tre anni fa abbiamo deciso di cambiare il nome del Festival da Festival internazionale di fotografia a festival di visual narrative, questo linguaggio complesso che ci ritroviamo tra le mani, da qualche anno, e in cui fotografia, video, testo, suono, si uniscono in un unico grande flusso di informazioni.

E l’idea del Festival è di prendere tutti questi linguaggi, utilizzare la rilevanza dei contenuti, raccontandola ai visitatori, far diventare tutto questo il nucleo del Festival stesso”.

Il programma delle giornate inaugurali ha previsto presentazioni, talk, workshop e letture portfolio, mentre le sedi espositive sono dislocate nel centro storico di Cortona, nella Fortezza del Girifalco e nei giardini del Parterre adiacente alla città. Un evento che porta in scena la quintessenza del brand Canon.

Andrea Romeo, Country Director per la Business Unit ITCG di Canon Italia: “Essere qua è assolutamente naturale. La nostra storia si sviluppa sia nella fotografia stessa, cioè nell’immagine, sia nella sua stampa, nel renderla materica. Tant’è che qui a Cortona siamo presenti. Tutte le stampe che sono fatte delle immagini passano attraverso la nostra tecnologia”.

Le esposizioni collegate al Festival sono visitabili fino al 3 ottobre 2021.