Fotografo cancella le foto del matrimonio

Ingaggiano il fotografo tra gli invitati negandogli il pranzo, lui cancella tutte le foto fatte

Ha dell’incredibile la storia arrivata dagli Stati Uniti: una coppia che si stava per sposare ha deciso di ingaggiare all’ultimo un fotografo per il proprio matrimonio, volendo risparmiare i due coniugi imminenti non si sono rivolti ad un professionista del settore, ma ad uno degli invitati.

Il fotografo improvvisato si è prestato al lavoro nonostante la paga datagli dai festeggiati fosse decisamente bassa, ma quando i due gli hanno vietato di fare una pausa per mangiare, ecco che il fotografo ha cancellato tutte le foto fatte rovinando la cerimonia.

NIente cibo? Allora niente foto

250 euro per 12 ore di lavoro, ecco quanto proposto ad uno degli invitati per fare da fotografo, l’uomo è in realtà un esperto di foto per cani, ma non ha potuto rifiutare la richiesta dell’amico nel giorno più felice della sua vita.

Non è importante che le foto siano perfette, gli aveva detto la coppia, desiderosa di risparmiare.

Come da copione il volenteroso invitato si è presentato alle 11 per iniziare a scattare le foto della cerimonia, con l’evento che sarebbe dovuto finire alle 19.30. Il cibo è stato servito alle 17, ma non è stato permesso al fotografo di pranzare in quanto: “Non può fermarsi a mangiare perché devono esserci dei fotografi”.

Giustamente verso la fine, il fotografo ha chiesto allo sposo di fare una pausa di 20 minuti per poter mangiare e bere qualcosa dopo 7 ore in piedi, ma gli è stato risposto di continuare a scattare, o andarsene senza ricevere alcun compenso: “Con il caldo, la fame, gli ho chiesto se era sicuro e lui ha detto di sì. Quindi ho cancellato tutte le foto che gli ho fatto davanti e me ne sono andato“.

Ha raccontato il fotografo su reddit.