Fra' John Dunlop eletto 81mo Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta

Roma, 4 mag. (askanews) – Con una solenne cerimonia, si è svolto a Roma, nella splendida cornice della Villa Magistrale, il giuramento di Fra’ John Dunlap, neoeletto Principe e 81° Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta. Canadese, 66 anni, è il primo Cavaliere Professo d’oltreoceano ad essere eletto al vertice dell’Ordine. Resterà in carica per 10 anni.

Fra’ John Dunlap ha comunicato la sua elezione a Papa Francesco prima di prestare giuramento nelle mani del Cardinale Silvano Maria Tomasi nella Chiesa di Santa Maria in Aventino.

Nato ad Ottawa nel 1957, è laureato in Legge.’Il suo avvicinamento all’Ordine di Malta è iniziato a New York a metà degli anni ’80. Ammesso nell’Ordine nel 1996, ha emesso i voti solenni come Cavaliere Professo nel 2008. Nel 2009 è stato eletto per cinque anni membro del Sovrano Consiglio. Dal giugno 2022 è stato al vertice dell’Ordine come Luogotenente di Gran Maestro.

Al Gran Maestro che è il capo dell’Ordine, spettano prerogative e onori sovrani nonché il titolo di Altezza Eminentissima. Deve dedicarsi pienamente all’incremento delle opere melitensi ed essere esempio di autentica vita cristiana per tutti i membri.