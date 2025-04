Fra le macerie della scuola-rifugio bombardata a Gaza, 29 morti

Milano, 4 apr. (askanews) – A Gaza City i sopravvissuti camminano fra le macerie di una scuola, diventata un rifugio per sfollati, distrutta da un attacco israeliano, nel quartiere al-Tuffah di Gaza City.

“Siamo stati presi di mira direttamente mentre alcuni ragazzi stavano giocando a pallavolo nel cortile della scuola, che nel pomeriggio era affollata di bambini e donne – racconta Nashaat al-Amami – È stato colpito l’intero piano, c’erano donne e bambini”.

“Bombardavano con i missili, e sembrava il giorno del Giudizio – dice Raghda al-Sharafa – Il mondo si è oscurato mentre cercavamo i nostri figli e le nostre cose, ma tutto era sparito: i miei suoceri, i nostri soldi, la macchina, tutto. Non è rimasto nulla. I nostri figli non ci sono più”

Poi si rivolge a Netanyahu: “Cosa vuoi da noi? Non abbiamo fatto nulla, Basta. Non ne hanno avuto abbastanza dopo un anno e mezzo, quasi due anni? Ogni giorno sentiamo parlare di una possibile tregua, e aspettiamo, sperando che accada. Ma dov’è? Per quanto tempo continueremo a vivere senza sicurezza e stabilità?”.