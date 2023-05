Fra le macerie nella Striscia di Gaza: "qui non ci sono armi"

Roma, 11 mag. (askanews) – Alcuni palestinesi raccolgono gli oggetti rimasti dopo la distruzione di un edificio di tre piani appartenente alla famiglia Al-Masri nella città di Beit Lahia, il giorno dopo il raid israeliano. C’è stata un’escalation di violenze al confine tra l’esercito israeliano e i miliziani di Gaza, con 25 palestinesi uccisi nella due giorni di fuoco.

Mohamed Al-Masri, proprietario dell’edificio distrutto, 67 anni: “L’esercito israeliano ha chiamato i vicini per dire loro di evacuare la casa: i bambini hanno sentito e le donne hanno iniziato a gridare. Siamo andati con i bambini dai nostri vicini”

La signora Om Rani Al-Masri, abitante dell’edificio, 65 anni: “Ho detto agli israeliani che i bambini erano in casa, che non c’era alcun lanciatore di missili, che non ci sono armi. Se qui ci fossero armi, l’intera area sarebbe stata distrutta e lo sanno che qui non ci sono armi. In casa vivono 9 bambini”, ha sottolineato.