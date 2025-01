Fra proteste e attesa, tutto pronto per insediamento di Trump

Washingto, 19 gen. (askanews) – Donald Trump e Melania guardano i fuochi artificiali nel cielo di Sterling, in Virginia, poche ore prima della cerimonia di insediamento a Washington con la quale diventerà il 47esimo presidente degli Stati Uniti.

Mentre in città migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro Trump in una “marcia del popolo”, in difesa dei diritti civili e della giustizia sociale, sfidando il freddo polare.

Proprio il gelo artico è il motivo per cui l’Inauguration day, che si svolgerà al Campidoglio, lo stesso luogo preso d’assalto dai sostenitori di Trump quattro anni fa, avverrà al chiuso.

La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni sarà presente insieme con molti altri leader fra cui il presidente argentino Javier Milei, ex presidenti Usa come Obama e Clinton e anche Elon Musk.