Frah Quintale e Coez, live insieme a sorpresa al MI AMI Festival

Roma, 29 mag. (askanews) – Domenica 28 maggio un live non annunciato ha visto Coez e Frah Quintale insieme a sorpresa sul palco del MI AMI Festival a Segrate (Milano). Un regalo per tutto il pubblico, che ha potuto anche ascoltare due canzoni inedite, frutto di una collaborazione tra Coez e Frah, di cui ancora non sono stati annunciati i dettagli.

Le prime due giornate di MI AMI Festival hanno visto un sold out sabato 27 maggio con tantissimi artisti, dall’inedito duo formato da Angelica e Miles Kane a Maria Antonietta, da Dargen D’Amico ai Coma_Cose, e poi ancora Fulminacci, Mecna, Rondodasosa, Brucherò nei pascoli, Colla Zio, per citare solo alcuni dei nomi della super line up del MI AMI 2023.