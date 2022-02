Fran e i pensieri molesti presentano il loro nuovo singolo, “Come la vita”

"Il fato spesso decide le sorti della vita. A noi ne ha combinate delle belle": così la band torinese, Fran e i pensieri molesti, presenta i propri progetti.

“Come la vita”, scritto da Francesca Mercurio con la produzione artistica di Elio Biffi e Giorgio Pesenti, è il singolo che anticipa i nuovi progetti artistici di Fran e i pensieri molesti. Il brano, mixato e masterizzato da Marco Ravelli e distribuito da ADA Music, racconta le tante avversità che ci riservano le relazioni sentimentali e il fluire della vita che scorre ignara e inesorabile.

La band rende coinvolgenti le melodie che contornano un testo vivo e attuale, il tutto grazie all’immediatezza di immagini quotidiane e a un velo di ironia. Jacopo Di Nardo, percussioni, batteria e pad, ha presentato in esclusiva il nuovo singolo del gruppo e svelato i prossimi progetti.

Fran e i pensieri molesti, il nuovo singolo è “Come la vita”

Passione, voglia di fare, amore per la sfida: sono solo alcuni dei punti di forza di una band che ha tanto da dire.

Quale modo migliore per farlo se non con la musica? Nel corso dell’intervista emergono retroscena curiosi e interessanti sul gruppo, novità strepitose e colpi di scena che entusiasmeranno i fan e tutti gli ascoltatori che devono ancora addentrarsi alla scoperta delle loro sonorità.

“Hai presente quando sei davvero innamorato e tornando alla realtà ti rendi conto che, probabilmente, un giorno finirà? Ti porti quella sensazione sotto la pelle e lo sai che, alla fine, come sempre, la vita ti volterà le spalle”, dichiara Francesca Mercurio, autrice del testo e voce della band.

Le immagini del videoclip ufficiale raccontano una storia d’amore tra due persone attraverso il viaggio di una lettera romantica e il suo percorso per arrivare a destinazione. I diversi personaggi rappresentano il fato e gli ostacoli della vita quotidiana: due elementi con cui nessuno riesce a fare i conti e che determinano il destino della storia dei protagonisti.

Tutto quello che c’è da sapere su Fran e i pensieri molesti

È Jacopo a farsi portavoce dell’entusiasmo della band e della passione che li unisce. Parlando del nuovo singolo, ha dichiarato: “Era nel cassetto da un anno e mezzo. Ha assunto nel tempo forme diverse: all’inizio è stato complicato rendere al meglio un tema così contorto. In “Come la vita” parliamo della fatalità. Il caso spesso decide le sorti della nostra vita o la piega che prendono certe relazioni. Il brano è stato scritto dalla nostra cantante, Francesca Mercurio, ma la versione che più ci ha convinto è arrivata dopo la collaborazione con Giorgio Pesenti ed Elio Biffi”.

Nella carriera di Fran e i pensieri molesti, il fato di cui parlano quanto ha inciso? “A noi il fato ne ha combinate un po’ di tutti i colori”, dice Jacopo con il sorriso. Quindi ha aggiunto: “C’è anche il fato buono, che ci ha permesso di essere ancora qui con la nostra musica. Il nostro progetto di gruppo prosegue da quasi 7 anni, ma con la pandemia abbiamo affrontato un periodo complicato. Negli anni abbiamo incontrato persone preziose e professionali, che si sono innamorate del nostro progetto. Siamo una band emergente, under 27, che può contare sul supporto di veri professionisti del settore. Non abbiamo perso la grinta né la voglia di stare insieme e fare le cose bene. Dobbiamo ringraziare noi stessi, ma anche il caso che ci ha aiutato a non lasciare una passione che per noi è preziosa e che vogliamo presentare agli ascoltatori”.

La carriera della band e i prossimi progetti

Fran e i pensieri molesti è una band nata nel 2016 a Torino, grazie all’incontro di Francesca Mercurio (voce, chitarra e autrice) con Lorenzo Giannetti (organetto diatonico, sintetizzatori), ai quali si uniscono dopo poco tempo Jacopo Di Nardo (percussioni, batteria e pad), Roberto Testa (basso elettrico, contrabbasso e tastiere) ed Enrico Magno (chitarra elettrica).

Proprio nel 2016 esce il loro primo album “Col senno di poi”, che si compone di dieci brani caratterizzati da sonorità che trovano le loro radici nel folk e nel cantautorato. Il disco contiene il brano “Libano”, il cui videoclip si aggiudica il patrocinio di Amnesty International. Nel 2019 pubblicano il loro secondo album, “Anomalia” (prodotto da Marco Libanore e distribuito da ArtistFirst), anticipato dai singoli “Mania” e “Verderame”, una sperimentazione indie-elettronica che segna l’evoluzione verso il pop. Tra le partecipazioni ai Festival si ricordano: Alcart Festival di Alcamo (TP), Flowers Festival di Collegno (TO), Revolution Camp di Montalto Marina (VT), e il Meeting del Mare di Marina di Camerota (SA), in apertura ad artisti come La Rappresentante di Lista, Franco 126, Eugenio in Via di Gioia, Bloody Beetroots, Alborosie, Dutch Nazari. All’attività musicale la band affianca da sempre l’impegno nel sociale sostenendo la comunità LGBT e partecipando a vari Pride in giro per l’Italia (Bergamo, Novara, Torino, Padova), portando sul palco i colori e i messaggi di amore, uguaglianza e rispetto.

La pandemia non li ha fermati, nonostante le inevitabili difficoltà. È stato un periodo duro, che li ha rafforzati e ha dato vita a tanta nuova musica. A tal proposito, Jacopo ha sottolineato: “Dopo esserci uniti, abbiamo fatto del progetto quasi un motivo di vita. Negli anni il progetto si è fortificato e abbiamo girato l’Italia da Nord a Sud salendo sul palco insieme a grandi artisti. I live sono la nostra dimensione ideale, dove trasmettiamo tanta energia”.

Attualmente il gruppo sta lavorando al suo terzo disco. Non mancano, infatti, i progetti futuri. “Continuiamo a lavorare: prima dell’estate 2022 vorremmo presentare nostre nuove canzoni e tornare a suonare davanti alla gente. Stiamo facendo il possibile al meglio: Fran e i pensieri molesti hanno in serbo diverse sorprese, oseranno e hanno voglia di stupire ed emozionare. Ci saranno delle uscite che speriamo in tanti avranno voglia di ascoltare. Il nostro invito è di restare sintonizzati, perché ce ne saranno delle belle”, dichiara la band.