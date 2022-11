Frana a Casamicciola, Merkel: "Sono in lutto per le vittime"

Frana a Casamicciola, Merkel: "Sono in lutto per le vittime"

Frana a Casamicciola, Merkel: "Sono in lutto per le vittime"

"Sono in lutto per le vittime" dice Angela Merkel sulla frana a Casamicciola: l'affetto dell'ex cancelliera tedesca per Ischia e per la sua gente