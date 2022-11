Frana a Ischia, uomo salvato mentre era aggrappato a una persiana

Continuano a diffondersi immagini e filmati di scenari raccapriccianti dall’isola di Ischia.

Dopo la frana nella frazione di Casamicciola dovuta alle pesanti precipitazioni, auto galleggiano in mare e molte persone risultano ancora disperse.

L’uomo aggrappato a una persiana

Completamente ricoperto di fango, un uomo si è aggrappato a un pezzo della finestra della sua abitazione per cercare di restare a galla e non essere trascinato dalla corrente fangosa. Nel buio e tra il rumore dell’acqua e delle macerie, non è stato facile identificarlo.

Una volta messo a fuoco e puntato con la luce della torcia, i soccorritori lo tranquillizzano: «Stiamo arrivando» gli dicono, chiedendogli se riuscisse almeno a toccare a terra con i piedi. Ma neanche quello. L’uomo era davvero sospeso in aria chissà da quanto, cercando di mantenersi saldo a quella persiana, per non rischiare di morire nel fiume di detriti e macerie sotto di lui.

Il video sta facendo il giro del web

Il video di un uomo, al buio, con il fango ovunque e attaccato a uno dei pochi pezzi che restano della sua casa è un’immagine davvero orribile. Eppure è quello che sta succedendo sull’isola del Golfo di Napoli dalla scorsa notte, a lui e a tante persone meno fortunate che non avranno la possibilità di raccontare questa tragica vicenda.