Frana in Amazzonia, sparisce un intero villaggio: due morti

Il villaggio Aruma, in Amazzonia, sparisce sotto una violenta frana: al momento si contano due morti.

Tragedia in Amazzonia, dove una violenta frana ha cancellato l’esistenza di un intero villaggio. Sul posto i soccorritori contano i morti, che al momento salgono a due. Il villaggio colpito, chiamato Aruma, si trovava a Beruri, nello stato di Amazonas.

A dare la terribile notizia è stato il governatore Wilson Lima, che solo qualche giorno fa aveva lanciato l’allarme siccità in tutto il Paese, conseguenza degli effetti del Niño. Il governatore chiedeva misure di emergenza straordinarie e tempestive per affrontare una situazione ineguagliabile. “Non ho mai visto niente di questa portata”, aveva detto in un’intervista.

Amazzonia, frana travolge il villaggio Aruma

A distanza di una settimana una violenta frana si è scagliata a Beruri, dove il villaggio Aruma è stato completamente cancellato. Tragico il bilancio delle vittime: 10 feriti, quattro dispersi e due morti, tra cui un bambino. Inoltre, 200 persone sono rimaste senza casa.

“Le case galleggianti, la chiesa, il centro sanitario, la scuola, è stato inghiottito tutto. Continuava a cadere terra. È stato terrificante”, testimonia il pastore dell’Universal Chiesa del Regno di Dio. Per molti si è trattato di una tragedia preannunciata: l’erosione è avvenuta a causa della grave siccità che da tempo colpisce l’Amazzonia. Inutili gli allarmi lanciati nei giorni precedenti dal governatore Wilson Lima, che ora si trova ad affrontare una situazione drammatica.