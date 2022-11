Trovata e recuperata l’ottava vittima della frana di Casamicciola, a Ischia.

Si tratta di un uomo di cui per il momento non si conosce l’identità. Le squadre di soccorritori continuano il loro lavoro.

Frana di Casamicciola: recuperata l’ottava vittima

Le squadre di soccorritori che continuano a lavorare in via Celario, a Casamicciola Terme, Ischia, hanno individuato e recuperato l’ottava vittima della frana. Si tratta di un uomo, ma al momento non si conosce ancora la sua identità. A breve verrà trasportato alla sala mortuaria dell’ospedale.

I soccorritori continuano a scavare nel fango, tra i detriti, per ritrovare tutti i dispersi che mancano ancora all’appello. Nella giornata di ieri sono state trovate le prime sette vittime dell’alluvione. I volontari stanno anche cercando di liberare dal fango le case e i negozi. Al momento ci sono 230 sfollati, che hanno paura di non poter riuscire a rientrare nelle loro case.

Riprende il lavoro dei sommozzatori

Come riportato dall’Adnkronos, i sommozzatori sono pronti a riprendere le immersioni nel mare davanti a Casamicciola per verificare se ci siano dei corpi nelle vetture trascinate dalla frana. Inizierà anche la ricerca strumentale con ecoscandagli per “verificare se si trovano dei corpi“. Le squadre hanno continuato a cercare nel punto dove sono stati trovati i due fratelli, perché potrebbero esserci altri dispersi. A riportarlo Luca Cari, capo della comunicazione dei vigili del fuoco, che ha spiegato che quella zona si raggiunge solo a piedi, non possono arrivarci mezzi, ruspe ed escavatori, per cui si tratta di operazioni molto complicate.

I vigili del fuoco stanno portando sul posto delle attrezzature da taglio, perché ci sono solai e tetti di cemento.