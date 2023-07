Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite a causa di una frana che ha colpito l’autostrada nazionale 29 in Nagaland, in India.

Frana in autostrada in India, due morti nel Nagaland

Dei grossi massi sono rotolati giù dalla parete rocciosa e hanno distrutto tre auto sull’autostrada nazionale Kohima-Dimapur. La frana si è verificata nella giornata di martedì 4 luglio, a seguito delle piogge ingenti che hanno devastato l’area.

L’incidente è avvenuto a Chumoukedima, vicino a un posto di blocco della polizia. Almeno due persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite nell’incidente.

Una delle vittime è morta sul posto mentre l’altra è deceduta durante il ricovero in ospedale. È quanto riferito l’agenzia di stampa PTI citando funzionari.

Il luogo in cui si è verificato l’incidente è noto come “pakala pahar” ed è tristemente noto per le frane e le cadute di massi, secondo quanto dichiarato dal Primo Ministro Neiphiu Rio che ha espresso le sue condoglianze in un tweet.

Il tweet del primo ministro

“Oggi (4 luglio, ndr), la caduta di massi sulla National Highway intorno alle 17:00 tra Dimapur e Kohima ha causato gravi danni, tra cui la morte di 2 persone e il ferimento grave di altre 3. Questo luogo è sempre stato conosciuto come ‘pakala pahar’, noto per le frane e le cadute di massi”, ha twittato il primo ministro Rio.

Il Primo Ministro ha dichiarato che il Governo sta prendendo tutte le misure necessarie per fornire servizi di emergenza e l’assistenza medica necessaria ai feriti. È stata inoltre annunciata un’assistenza finanziaria di 4 lakh per le famiglie di ogni vittima. “Il Governo dello Stato continuerà a collaborare con il GoI e @nhidcl per prendere provvedimenti immediati per le infrastrutture di sicurezza nei punti pericolosi lungo l’autostrada. Si tratta della vita e della sicurezza dei nostri cittadini. L’agenzia interessata deve predisporre le infrastrutture di sicurezza necessarie”, ha dichiarato in un comunicato. “Con l’avanzamento della tecnologia in India e le risorse a disposizione del governo indiano, non dovrebbero esserci compromessi nel garantire la sicurezza dei nostri cittadini”, ha concluso.

India, il video della frana in autostrada

L’intera scena è stata filmata da una telecamera posizionata sul cruscotto di una delle auto in viaggio tra le città di Dimapur e Kohima. Il video è stato diffuso sui social ed è rapidamente diventato virale.

Le immagini dell’incidente mostrano una roccia enorme che colpisce due auto, una dopo l’altra. Entrambe le auto sono state schiacciate e hanno subito gravi danni. Il video mostra anche un altro masso che si schianta su una vettura situata davanti alle due auto precedentemente colpite. A seguito dell’impatto, uno dei veicoli ha sbandato, colpendo un camion che si trovava alla sua sinistra.

Stando a quanto riferito dai media indiano, la frana sarebbe stata provocata dalle violente piogge che, nei giorni scorsi, hanno colpito e messo in difficoltà il distretto di Chumoukedima.