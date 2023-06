Nella giornata di oggi, domenica 4 giugno 2023, si è verificata una frana nella provincia dello Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Il bilancio è di 14 morti e cinque dispersi.

Frana in Cina: 14 morti e 5 dispersi

Nella giornata di oggi, domenica 4 giugno 2023, si è verificata una frana nella provincia dello Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Questa terribile frana ha causato la morte di 14 persone. Il governo locale ha anche annunciato che ci sono cinque dispersi. La frana “è avvenuta in alta montagna” in una fattoria situata nella foresta vicino alla città di Leshan. Lo ha dichiarato il governo in un comunicato, aggiungendo che “le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso con urgenza“.

Frana in Cina: più di 180 soccorritori sul posto

Lo smottamento è avvenuto nel Sichuan, intorno alle 6 di questa mattina, ora locale, in una zona montuosa vicino alla città di Leshan, nel Sud della provincia. Oltre 180 soccorritori sono stati inviati sul posto e al momento le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso. La città di Leshan è stata colpita da forti piogge nei due giorni precedenti, come è stato indicato dai dati di monitoraggio meteorologico. Tutte le operazioni di soccorso e di ricerca dei dispersi in questo momento sono ancora in corso.