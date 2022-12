Frana investe un campeggio in Malesia: decine di morti e dispersi

94 le persone coinvolte nella frana secondo le autorità ufficiali in Malesia: 60 sono già state salvate, ma proseguono le ricerche.

Almeno 13 persone hanno perso la vita in Malesia a causa di una violenta frana che si è verificata in una località di montagna a pochi passi da Kuala Lampur.

Frana in Malesia: decine di vittime

Sarebbero 13 le vittime confermate che hanno perso la vita in Malesia a causa di una frana, ma il numero è destinato a crescere. Sette, invece, il numero di feriti certificato.

La tragedia è avvenuta oggi a Genting Highlands, una località di montagna tra gli Stati malesiani di Pahang e Selangor, a pochi passi da Kuala Lumpur. La frana si è verificata intorno alle 3 del mattino: un’intera collina è scivolata a valle abbattendo una fattoria biologica con strutture per il campeggio.

Le stime delle autorità ufficiali e le operazioni di soccorso

A riferire l’accaduto sono stati i funzionari malesiani, secondo cui gruppi di soccorritori sono tutt’ora impegnati nella ricerca di decine di persone sul sito di un campeggio rimasto sepolto nel fango.

Secondo le stime dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, nella frana sarebbero rimaste coinvolte 94 persone, 60 delle quali sono state tratte in salvo.

Le operazioni di ricerca continuano e vedono coinvolti circa 400 soccorritori.