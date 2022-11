L’ex sindaco di Casamicciola Terme, comune di Ischia, dove la frana dello scorso fine settimana ha causato una tragedia ha avvertito tutti.

La terra potrebbe continuare a crollare ed arrivare a anche nei paesi sottostanti la zona del cedimento.

Frana Ischia, l’ex sindaco di Casamicciola avverte: “C’è ancora il pericolo”

A parlare è Giovanbattista Castagna che ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni dell’Adnkronos a cui ha dichiarato:

“Se malauguratamente ci dovesse essere un’altra bomba d’acqua, come quella di venerdì notte, la frana troverebbe un percorso già pronto. Arriverebbe giù nel paesino, che non è stato costruito abusivamente. Non voglio fare l’uccello del malaugurio però il pericolo sussiste“.

Quindi a prescindere dall’abusivismo, che è diventato un tema centrale su cui si discute in merito alla frana di Ischia, certi disastri se non si interviene preventivamente colpiscono anche ciò che è costruito a norma perchè la natura non guarda in faccia ai permessi edilizi.

Anche Nappi la pensa come l’ex sindaco di Casamicciola

Dello stesso parere è anche Severino Nappi, capogruppo della Lega al consiglio regionale della Campania. Nappi, ai tempi del Conte I, era a favore del condono tanto da farne uno slogan in campagna elettorale.

Sulla vicenda di Ischia ha infatti dichiarato:

“Dobbiamo separare il problema dell’abusivismo da quello del dissesto idrogeologico, altrimenti non rendiamo giustizia ai morti di Ischia”.

Poi ha aggiunto: