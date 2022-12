Il bilancio delle vittime causate dalla frana che ha colpito Ischia sale a 11.

I volontari, i soccorritori e le forze dell’ordine continuano a scavare ininterrottamente per cercare altri corpi tra la macerie.

Frana Ischia, trovato un altro cadavere: il bilancio sale a 11 vittime

Il corpo numero 11 è stato trovato alle 14.00 circa di oggi, 1 dicembre 2022, in via Santa Barbara è ancora in attesa di essere identificato. Nella giornata odierna sono stati trovati ed identificati altri due cadaveri: Salvatore Impagliazzo nona vittima, compagno della 31enne Eleonora Sirabella; e Gianluca Monti decima vittima, padre di Michele, 15 anni, Francesco, 11 anni e Maria Teresa, di soli 6 anni, trovati morti nei giorni scorsi.

I dispersi ufficiali sono ancora due: Valentina Castagna, moglie di Monti e madre dei tre ragazzini; e Mariateresa Arcamone, 31 anni.

Cosa è successo ad Ischia

La frana ha colpito l’isola campana sabato 26 novembre 2022. Nella notte tra il venerdì e il sabato il cattivo tempo si è abbattuto su Ischia e molte abitazioni e vetture sono state spazzate via da un tremendo torrente marrone che ha fatto cedere il suolo.

Il premier Meloni ha dichiarato lo stato d’emergenza stanziano 2 milioni ed è tornato all’attenzione delle prime pagine il discorso sull’abusivismo edilizio e su un condono risalente al governo Conte I.