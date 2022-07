Una frana si è abbattuta su una scuola in Colombia, durante il momento della ricreazione. Erano presenti 22 alunni, tre dei quali sono morti.

Durante il momento della ricreazione, mentre erano presenti 22 bambini, una frana si è abbattuta su una scuola. La terribile tragedia è avvenuta in Colombia, con un bilancio di tre bambini morti, due bambini e un’insegnante in ospedale e 17 bambini messi in salvo.

Frana si abbatte su una scuola in Colombia: morti tre bambini

Le autorità del dipartimento di Antioquia, in Colombia, hanno riferito che tre bambini sono morti per la frana che si è abbattuta su una scuola rurale nella località di Tapartò, comune di Andes. Due bambini e un’insegnante sono stati portati in ospedale e stanno ricevendo le cure necessarie.

La frana è avvenuta durante la ricreazione, mentre erano presenti 22 alunni. “17 studenti sono in salvo, 3 minori sono morti e 2 sono sotto osservazione medica. Tutta la nostra solidarietà” ha scritto Juan Pablo Lopez, segretario di settore per lo Sviluppo territoriale sostenibile di Antioquia. Il funzionario ha fatto le condoglianze alle famiglie, sottolineando che oltre 200 persone hanno partecipato all’operazione di soccorso.

Il bilancio di vittime e feriti

“Diamo una notizia molto triste, tre bambini hanno perso la vita in questo evento” ha confermato Carlos Alberto Osorio, sindaco di Andes. Le vittime sono due bambine di 5 e 6 anni e un bambino di 6 anni. “Due bambini stabili sono stati trasferiti in ospedale, sono coscienti ma continueranno ad essere sotto osservazione per assicurarne le condizioni. Per quanto riguarda i deceduti, su due è stata tentata la rianimazione, ma erano già in uno stato tale da non poter fare nulla.

L’ultima ad arrivare era senza segni vitali” ha spiegato il direttore dell’ospedale, Carlos Arroyaye. L’incidente è avvenuto dopo che un’altra frana ha provocato la morte di due persone, una donna di 30 anni e un bambino di 2, in una località vicina a Medellin.