Un altro escursionista è rimasto lievemente ferito, un terzo per fortuna invece è illeso

Un nuovo grave incidente in montagna è avvenuto questo pomeriggio, sabato 30 settembre sul monte Alben, in località Oltre il Colle, in provincia di Bergamo: una grossa frana si è staccata da un fianco della montagna, travolgendo tre escursionisti di passaggio.

Frana sul monte Alben travolge tre escursionisti: uno è grave

Secondo quanto ha riportato Rai News, una grossa frana di sassi si è staccata dal monte Alben intorno alle ore 14, travolgendo un totale di tre persone che erano impegnate in una scalata. Uno di loro, purtroppo, riversa attualmente in gravi condizioni: il violento impatto con la rocce cadute dall’alto ha causato allo sfortunato scalatore delle importanti ferite che hanno costretto l’elisoccorso del 118 a trasportarlo d’urgenza presso il più vicino nosocomio, l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La frana ha causato il ferimento lieve di un secondo scalatore, mentre il terzo escursionista che si trovava sulla montagna al momento della frana è rimasto fortunatamente illeso.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco di Bergamo e Zogno, oltre al Soccorso alpino e ai mezzi del 118. Gli elicotteri dei vigili del fuoco e del 118 si sono poi occupati del recupero di tutte persone presenti nell’area considerata a rischio.