Francesca Albanese (Onu): a Gaza si sta commettendo un "genocidio"

Ginevra, 15 set. (askanews) – Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite (ONU) sui Territori palestinesi occupati, ribadisce la sua accusa secondo cui Israele sta commettendo un “genocidio” a Gaza, denunciando la generale “complicità” di altri Paesi, che considera “la vergogna dei nostri tempi”. “Trovo in qualche modo sorprendente, ora che il punto di rottura è stato superato, è la copertura politica che Israele riceve, perché gli attacchi nella regione prendono di mira anche diversi stati considerati alleati degli Stati Uniti” ha aggiunto Albanese che è tornata a chiedere l’embargo totale sulle armi a Israele.