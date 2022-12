Francesca Amadori fa causa all'azienda del nonno, iniziato il processo

Francesca Amadori fa causa all’azienda, iniziato il processo, con la nipote dello storico patron che venne licenziata per assenteismo ma lei sostiene altro ed ha chiamato in causa l’azienda che porta il suo nome, fondata da suo nonno Francesco.

Il processo è partito davanti al giudice del Tribunale di Forlì Luca Mascini. Francesca venne licenziata quasi un anno fa per assenteismo, ma il suo avvocato Domenico Tambasco sostiene un’altra tesi.

Francesca Amadori fa causa all’azienda

Per lui e in nome della sua assistita il vero motivo sta nelle denunce fatte all’interno dell’azienda per la discriminazione nei suoi confronti. La Amadori sostiene che in azienda le donne non riuscivano a raggiungere il livello dirigenziale.

Francesca aveva perciò impugnato il provvedimento di licenziamento sostenendo “di essere stata discriminata come donna e ha chiesto un risarcimento di oltre due milioni”. E cosa chiede? Il reintegro con la qualifica di dirigente. Il legale ha diffuso una nota: “Francesca Amadori non intende in questo momento rilasciare dichiarazioni alla stampa: c’è un processo in corso”.

Il legale: “Non definitela assenteista”

Vi inviterei, ad ogni modo, a non definirla assenteista: Francesca Amadori è invece una donna coraggiosa, che nonostante tutto continua a mantenere un profondo rispetto per l’azienda fondata dal nonno.

Francesca ha avuto il coraggio e si è assunta la responsabilità di sollevare temi spinosi nell’azienda di famiglia, per la quale ha lavorato con dedizione per 18 anni, questioni individuali e collettive”.