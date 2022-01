Francesca Baglio, chi è la donna morta carbonizzata in casa ad Albino, provincia di Bergamo. La tragedia lo scorso 5 gennaio 2022.

Francesca Baglio, chi è la donna morta carbonizzata in casa, ad Albino, provincia di Bergamo. Tutti la conoscevano come Franca, in lutto tutta Italia: era originaria di Niscemi, provincia di Caltanissetta, ma si era trasferita nella Bergamasca.

Francesca Baglio, chi è la donna morta in casa

Francesca Baglio, 72 anni, lascia un ricordo di sé da Nord a Sud. Una volta stabilitasi ad Albino, paese in provincia di Bergamo, aveva conosciuto il marito con il quale aveva costruito una famiglia.

Rimasta vedova, la signora Baglio viveva in una casa in via Sottocorna, assieme a uno dei due figli. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, avrebbe accusato un malore mentre stava fumando all’interno dell’abitazione: la sigaretta accesa avrebbe scatenato l’incendio che l’ha uccisa.

Morta in un incendio, chi è Francesca Baglio

La tragica vicenda della morte di Francesca Baglio si conclude così, in un rogo casalingo per un improvviso malore e delle ustioni profonde. La tragedia è avvenuta lo scorso 5 gennaio 2022, mentre la donna era sola in casa. L’allarme è partito da una delle sue sorelle, che abita al piano superiore della stessa palazzina dell’incendio, dopo aver sentito forte odore di fumo.

Chi è Francesca Baglio, lutto per i concittadini

I vigili del fuoco sono giunti in loco e hanno forzato la porta dell’appartamento, riuscendo a domare le fiamme ma senza poter salvare Francesca Baglio. Sui social network decine di messaggi per lei dal gruppo Facebook “Albino… paese mio”, tanti concittadini si uniscono ai famigliari nel lutto. Da Niscemi alla provincia di Bergamo, le condoglianze per la morte di Francesca.