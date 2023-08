Francesca Brambilla è incinta: primo figlio per l'ex Bonas di Avanti un altro

Francesca Brambilla, l’ex Bonas di Avanti un altro, è incinta. L’annuncio arriva dal suo profilo Instagram, dove si è mostrata con un bellissimo pancione. Per la modella si tratta del primo figlio.

Bebè in arrivo per Francesca Brambilla e il misterioso compagno. L’ex Bonas di Avanti un altro ha annunciato di essere incinta. Via Instagram, ha condiviso una serie di scatti che mostrano il suo bellissimo pancione e si è lasciata andare ad una dedica al futuro papà.

L’annuncio di Francesca Brambilla

Francesca ha annunciato:

“La vita è assurda e meravigliosamente imprevedibile, un amore che si è rivelato inaspettato, da una stretta di mano, ad uno sguardo, e tutto può cambiare la tua vita. Siamo lieti di condividere un capitolo ancora più emozionante della nostra storia. L’ultimo anno ha portato con sé cambiamenti meravigliosi, sorrisi condivisi, sforzi, pazienza infinita ma con un legame così profondo che ha reso ogni momento indimenticabile. Ora, con un piccolo cuore che batte insieme al nostro, siamo entusiasti di annunciare che stiamo aspettando con gioia il frutto dell’amore tra noi due”.

La Brambilla è stata bene attenta a non mostrare il volto del suo compagno, ma gli ha dedicato parole bellissima.

La dedica al padre di suo figlio

Rivolgendosi al futuro papà, Francesca Brambilla ha ammesso:

“Quest’uomo che ha rubato il mio cuore è destinato a diventare un padre amorevole, e non vedo l’ora di vedere il suo volto illuminarsi quando terrà questa creatura tra le braccia. Abbiamo imparato insieme che l’amore può cambiare tutto e siamo pronti ad abbracciare ogni sfida ed ogni gioia che il futuro ci riserva. Tanti di voi sanno che questo capitolo della mia vita, era solo il mio sogno… ma quando c’è amore, tutto può diventare nient’altro che realtà”.